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У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ за добу

У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ за добу
Фото: wikimedia.org

За крайню добу країна-агресорка втратила ще 1 110 солдатів і 28 артилерійських систем, повідомляє Ділова столиця.

Загальні бойові втрати противника з початку війну оновили у Генштабі ЗСУ.

Орієнтовно, ЗСУ вже знищили:

  • особового складу — 533 090 (+1 110) осіб;
  • танків — 8 009 (+8);
  • бойових броньованих машин — 15 383 (+11);
  • артилерійських систем — 14 188 (+28);
  • РСЗВ — 1 106;
  • засоби ППО — 861;
  • літаків — 359;
  • гелікоптерів — 326;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 305 (+15);
  • крилаті ракети — 2 302 (+4);
  • кораблі / катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 204 (+23)
  • спеціальна техніка — 2 369 (+2).

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