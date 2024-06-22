У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ за добу

За крайню добу країна-агресорка втратила ще 1 110 солдатів і 28 артилерійських систем, повідомляє Ділова столиця.

Загальні бойові втрати противника з початку війну оновили у Генштабі ЗСУ.

Орієнтовно, ЗСУ вже знищили: