У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ за добу
За крайню добу країна-агресорка втратила ще 1 110 солдатів і 28 артилерійських систем, повідомляє Ділова столиця.
Загальні бойові втрати противника з початку війну оновили у Генштабі ЗСУ.
Орієнтовно, ЗСУ вже знищили:
- особового складу — 533 090 (+1 110) осіб;
- танків — 8 009 (+8);
- бойових броньованих машин — 15 383 (+11);
- артилерійських систем — 14 188 (+28);
- РСЗВ — 1 106;
- засоби ППО — 861;
- літаків — 359;
- гелікоптерів — 326;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 305 (+15);
- крилаті ракети — 2 302 (+4);
- кораблі / катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19 204 (+23)
- спеціальна техніка — 2 369 (+2).