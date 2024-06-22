ВМС: Россия вывела в Черное и Азовское моря носители "Калибров"

В Черном и Азовском морях сегодня, 22 июня, Россия держит 10 кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Так, в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", без ракет.

В Азовском море 9 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки, в интересах рф, проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Военные также добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, по данным Института изучения войны, в Донецкой области агрессор может развивать наступление на Часов Яр с юга.

По данным издания The Washington Post, США установили ограничения на обстрелы ВСУ территории РФ из американского оружия.

Прошлой ночью россияне масштабно обстреляли Украину дронами и крылатыми ракетами Х-101, Х-555 и "Калибр". ﻿