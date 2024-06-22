ВМС: Росія вивела у Чорне та Азовське моря носії "Калібрів"

В Чорному й Азовському морях сьогодні, 22 червня, Росія тримає 10 кораблів, серед яких є носії крилатих ракет "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет.

В Азовському морі 9 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, у Донецькій області агресор може розвивати наступ на Часів Яр з півдня.

За даними видання The Washington Post, США встановили певні обмеження на обстріли ЗСУ території РФ з американської зброї.

Минулої ночі росіяни масштабно обстріляли Україну дронами і крилатими ракетами Х-101, Х-555 і "Калібр".