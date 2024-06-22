ОВА: Россияне убили и ранили 12 гражданских в Донецкой области

Российские оккупанты только за сутки 21 июня убили 5 жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая ОВА.

По данным властей, убиты два человека в Селидово, два в Торецке и один в Дружбе.

Еще 7 человек в области получили ранения - кроме этих трех населенных пунктов, еще и в Северном и Нью-Йорке.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составляет 2013 человек убитыми.