ОВА: Росіяни вбили та поранили 12 цивільних у Донецькій області

Російські окупанти лише за добу 21 червня вбили 5 жителів Донецької області, ще семеро дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька ОВА.

За даними влади, вбиті дві людини у Селидовому, дві у Торецьку та одна у Дружбі.

Ще 7 людей в області дістали поранення – окрім цих трьох населених пунктів, ще й у Північному та Нью-Йорку.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже складає 2013 осіб вбитими.