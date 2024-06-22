Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк запретил использование кредитных средств для участия в азартных играх

С 22 июня Национальный банк Украины вводит запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх. Об этом говорится в Постановлении НБУ №72 от 21 июня 2024 года, опубликованном на сайте﻿ регулятора.

Данное решение позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет содействовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

2. Приватбанк запустил мобильный банкомат для прифронтовых регионов

Украинцы в прифронтовых регионах смогут получать банковские услуги с помощью мобильного банкомата от Приватбанка. Информацию об этом банк разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме выдачи наличных, ресайкл модель банкомата (с функцией приема наличных) позволяет получать все доступные банковские услуги – от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и т.п.

Специалисты банка, которые будут работать с мобильным банкоматом, всегда готовы помочь клиентам осуществить необходимые услуги.

Мобильный банкомат на базе инкассаторского автомобиля оборудован по современным стандартам безопасности клиентов. А еще он сможет работать даже в условиях отсутствия электричества и связи.

3. Банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе четыре банка отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте. Остальные предпочли оставить их на прежнем уровне.

Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15,25 до 14,75% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 15,75 до 15,50% годовых.

Банк Глобус снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 11% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 12% годовых;

на 9 месяцев – с 15,75 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

Правэкс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 14 до 13,50% годовых.

Юнекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 и 9 месяцев – с 14,50 до 13,75% годовых;

на 12 месяцев – с 14,75 до 14% годовых.

4. Юнекс Банк изменил правила начисления кешбэка

С 1 июля произойдут меняются условия начисления и использования кешбэка по картам Unex Smart и Unex Card 2.0.

Теперь кешбэк в размере 1% будет начисляться только за операции от 100 грн. Максимальная сумма кешбэка – 3000 грн после налогообложения (т.е. 3 726,70 грн до взимания подоходного налога и военного сбора). Выплата кешбэка, как и раньше, будет производиться автоматически в начале следующего месяца, но минимальная сумма для выплаты вырастет с 10 до 100 грн.

Если на протяжении месяца не накопить 100 грн, зачисления кешбэка на карточный счет не будет, а невыплаченный кешбэк будет сохранен на кешбэк – счету.

Если в течение трех последовательных месяцев баланс кешбэк счета будет меньше 100 грн, но в начале четвертого месяца весь кешбэк будет анулирован.

5. Банки меняют тарифы и условия по картам

С 1 июля ОТП Банк меняет стоимость услуги SMS-информирования по карточным операциям: она составит 30 грн в месяц. Плата взимается в случае, если есть хотя бы одна карта с включенной услугой SMS-информирования и было движение средств от 1 операции за текущий месяц.

С 17 июля банк Кредит Днепр повышает комиссию за проведение P2P-переводов через посторонние сервисы (приложения других банков) с 1%+10 грн до 2%+10 грн.