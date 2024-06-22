Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк заборонив використання кредитних коштів для участі у азартних іграх

З 22 червня Національний банк України запроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх. Про це йдеться в Постанові НБУ №72 від 21 червня 2024 року, опублікованій на сайті регулятора.

Це рішення дозволить мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

2. Приватбанк запустив мобільний банкомат для прифронтових регіонів

Українці у прифронтових регіонах матимуть змогу отримувати банківські послуги за допомогою мобільного банкомату від Приватбанку. Інформацію про це банк розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Окрім видачі готівки, ресайкл модель банкомату (з функцією прийому готівки) дозволяє отримувати всі доступні банківські послуги – від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Фахівці банку, які працюватимуть із мобільним банкоматом, завжди готові допомогти клієнтам здійснити необхідні послуги.

Мобільний банкомат на базі інкасаторського автомобіля обладнано за сучасними стандартами безпеки клієнтів. А ще він зможе працювати навіть за умов відсутності електрики та зв'язку.

3. Банки продовжують знижувати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня чотири банки відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті. Інші воліли залишити їх на колишньому рівні.

Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15,25% до 14,75% річних;

на 6 та 9 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 12 місяців – із 15,75 до 15,50% річних.

Банк Глобус знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 11% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 12% річних;

на 9 місяців – із 15,75 до 14,50% річних;

на 12 місяців – із 16 до 15% річних.

Правекс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 14 до 13,50% річних.

Юнекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 та 9 місяців – з 14,50 до 13,75% річних;

на 12 місяців - з 14,75 до 14% річних.

4. Юнекс Банк змінив правила нарахування кешбеку

З 1 липня відбудуться міняються умови нарахування та використання кешбеку за картами Unex Smart та Unex Card 2.0.

Тепер кешбек у розмірі 1% нараховуватиметься лише за операції від 100 грн. Максимальна сума кешбеку – 3000 грн після оподаткування (тобто 3726,70 грн до стягнення прибуткового податку та військового збору). Виплата кешбеку, як і раніше, буде здійснюватись автоматично на початку наступного місяця, але мінімальна сума для виплати зросте з 10 до 100 грн.

Якщо протягом місяця не нагромадити 100 грн, зарахування кешбеку на картковий рахунок не буде, а невиплачений кешбек буде збережено на кешбек – рахунку.

Якщо протягом трьох послідовних місяців баланс кешбек рахунку буде меншим за 100 грн, але на початку четвертого місяця весь кешбек буде анульований.

5. Банки змінюють тарифи та умови за картками

З 1 липня ОТП Банк змінює вартість послуги SMS-інформування щодо карткових операцій: вона становитиме 30 грн на місяць. Плата стягується у разі, якщо є хоча б одна картка з включеною послугою SMS-інформування та був рух коштів від 1 операції за поточний місяць.

З 17 липня банк Кредит Дніпро підвищує комісію за проведення P2P-переказів через сторонні послуги (додатки інших банків) з 1%+10 грн до 2%+10 грн.