"Укрэнерго" обновило графики отключений света на 22 июня

НЭК "Укрэнерго" изменила графики почасовых отключений электроэнергии, отняв 2 часа, теперь они будут действовать с 14:00 до 24:00, а не с 16:00, как сообщалось ранее, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укренерго".

В компании отмечают, что изменения в графиках связаны с ночными атаками врага.

Местные облэнерго будут применять отключение света с 14:00, а не с 16:00, как планировали ранее.

Напомним:

В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии планировали применять по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.