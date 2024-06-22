"Укренерго" оновило графіки відключень світла на 22 червня

НЕК "Укренерго" змінила графіки погодинних відключень електроенергії, віднявши 2 години, тепер вони діятимуть з 14:00 до 24:00, а не з 16:00, як повідомляли раніше, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії зазначають, що зміни у графіках повʼязані із нічними атаками ворога

Місцеві обленерго застосовуватимуть відключення світла з 14:00, а не з 16:00, як планували раніше.

Нагадаємо:

У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії планували застосовувати по всій території України з 16:00 до 24:00.