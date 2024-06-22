Российская атака на Прикарпатье: поврежден университет нефти и газа

Поврежденным ракетой учебным заведением на Прикарпатье оказался Национальный технический университет нефти и газа, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает мэр города Руслан Марцинкив, университет в соцсетях.

Прямая речь Марцинкива:

"К сожалению, поврежден наш университет нефти и газа".

Университет уже запустил сбор на восстановление здания.

В соцсетях публикуют вероятно фото корпусов университета, разрушенных российской ракетой.

В это нелегкое время сообщество ИФНТУНГ обращается к нашим выпускникам, партнерам и всем неравнодушным с просьбой о помощи и финансовой поддержке, чтобы преодолеть последствия очередного российского преступления.

Кому небезразлична судьба Alma mater, нефтегазового и энергетического образования и уникального в Украине университета, присоединяйтесь к сбору на восстановление".

Напомним:

На Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения. Несколько учебных корпусов частично разрушены, другие получили повреждения.