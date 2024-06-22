Російська атака на Прикарпаття: пошкоджено університет нафти та газу

Пошкодженим ракетою навчальним закладом на Прикарпатті виявився Національний технічний університет нафти і газу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомля﻿є﻿ мер міста Руслан Марцінків, університет у соцмережах.

Пряма мова Марцінківа:

"На жаль, пошкоджений наш університет нафти і газу".

Університет вже запустив збір на відновлення будівлі.

У соцмережах публікують ймовірно фото корпусів університету, зруйнованих російською ракетою.

У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину.

Кому небайдужа доля Alma mater, нафтогазової й енергетичної освіти та унікального в Україні університету, долучайтесь до збору на відновлення".

Нагадаємо:

На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу. Кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші зазнали ушкоджень.