Россия ударила по жилому дому Харькова: есть погибшие и раненые
Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову.
Известно о попадании в район плотной жилой застройки".
Терехов сразу уточнил, что есть погибшие и раненые, а удар пришелся по жилому дому.
В ОВА уточнили, что Россия ударила КАБами.
Обновлено: Впоследствии стало известно, что известно по меньшей мере о двух погибших и двух раненых.