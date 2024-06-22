Россия ударила по жилому дому Харькова: есть погибшие и раненые

Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову.

Известно о попадании в район плотной жилой застройки".

Терехов сразу уточнил, что есть погибшие и раненые, а удар пришелся по жилому дому.

В ОВА уточнили, что Россия ударила КАБами.

Обновлено: Впоследствии стало известно, что известно по меньшей мере о двух погибших и двух раненых.