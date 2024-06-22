Росія вдарила по житловому будинку Харкова: є загиблі та поранені

Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову.

Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови".

Терехов одразу уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку.

В ОВА уточнили, що Росія вдарила КАБами.

Оновлено: Згодом стало відомо, що відомо щонайменше про двох загиблих та двох поранених.