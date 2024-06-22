Росія вдарила по житловому будинку Харкова: є загиблі та поранені
Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив мер міста Ігор Терехов.
"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову.
Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови".
Терехов одразу уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку.
В ОВА уточнили, що Росія вдарила КАБами.
Оновлено: Згодом стало відомо, що відомо щонайменше про двох загиблих та двох поранених.