Во время паломничества в Мекку погибли более 1300 людей

В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что во время нынешнего паломничества Хадж погибло более 1300 человек, сообщает Украинская правда.

В сообщении отмечается, что "многочисленные случаи" из-за тепловых ударов и "несанкционированных" поездок стали причиной более чем четырех из пяти смертельных случаев.

"В этом году система здравоохранения реагировала на многочисленные случаи теплового стресса, и некоторые люди все еще находятся под наблюдением. К сожалению, количество смертей достигло 1 301" , – говорится в сообщении правительства Саудовской Аравии.

В заявлении сказано, что 83% погибших "не имели разрешения на совершение хаджа" и "шли на большие расстояния под прямыми солнечными лучами, без надлежащей защиты или комфорта". Среди погибших было "несколько пожилых и хронически больных людей".

Также, по данным правительства, личности всех погибших уже идентифицированы.

Экстремальная жара была названа главной причиной сотен смертей и ранений, зарегистрированных в этом году во время хаджа. В Мекке, священном городе, который является центральным для паломников, совершающих хадж, температура в понедельник поднялась до рекордных более 50 градусов по Цельсию. Органы власти также заявили, что проблемы усугубляются количеством неофициальных паломничеств.

Саудовская Аравия требует от каждого паломника приобрести одну из 1,8 миллиона имеющихся лицензий для легального доступа в Мекку. Эти лицензии могут стоить несколько тысяч долларов США. Паломники без лицензии, как правило, не путешествуют в организованных туристических автобусах с кондиционерами и не имеют свободного доступа к воде и еде.

Правительство Саудовской Аравии также предполагает, что несанкционированный характер многих поездок был фактором, который повлиял на то, сколько времени понадобилось для объявления официального количества погибших, поскольку это усложнило процесс идентификации.

"Идентификация завершилась, несмотря на первоначальное отсутствие личной информации или документов, удостоверяющих личность. Для идентификации, захоронения и чествования умерших были соблюдены надлежащие процедуры, а также выданы свидетельства о смерти" , - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что некоторые паломники жаловались на плохую инфраструктуру и организацию нынешнего хаджа. Даже паломникам с официальными турами приходилось проводить большую часть дня на палящей жаре.