Россияне продвинулись в Новоалександровке и других населенных пунктах – DeepState
Аналитики DeepState обновили карту, отметив, что россияне продвинулись в Новоалександровке, Соколе и возле других населенных пунктов Донецкой области, сообщает Украинская правда.
"Враг продвинулся в Новоалександровке, Соколе, у Новопокровского и Владимировки", – говорится в сообщении.
Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино, и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.
Позже Генштаб сообщил, что за населенный пункт Новоалександровка в Донецкой области продолжаются бои, в воскресенье российские оккупанты сосредоточили усилия на Покровском и Кураховском направлениях.