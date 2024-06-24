Росіяни просунулися в Новоолександрівці та інших населених пунктах – DeepState

Аналітики DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни просунулися у Новоолександрівці, Соколі та біля інших населених пунктів Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся у Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки" , – йдеться в повідомленні.

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська зайняли село Новоолександрівка Донецької області, що біля Очеретиного, й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Згодом Генштаб повідомив, що за населений пункт Новоолександрівка на Донеччині тривають бої, у неділю російські окупанти зосередили зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.