Россияне атаковали Черниговщину "Шахедом": повреждены дома и магазины
Армия РФ ночью 24 июня атаковала Черниговскую область ударным беспилотником, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус.
"Сегодня в результате поражения дроном-камикадзе типа Shahed в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета", — рассказал он.
По предварительным данным, раненых нет.
Как сообщалось, в ВСУ опровергли полную оккупацию Новоалександровки Донецкой области.