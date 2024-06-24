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Россияне атаковали Черниговщину "Шахедом": повреждены дома и магазины

Россияне атаковали Черниговщину "Шахедом": повреждены дома и магазины
Фото: twitter.com/DefenceU

Армия РФ ночью 24 июня атаковала Черниговскую область ударным беспилотником, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня в результате поражения дроном-камикадзе типа Shahed в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета", — рассказал он.

По предварительным данным, раненых нет.

Как сообщалось, в ВСУ опровергли полную оккупацию Новоалександровки Донецкой области.

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