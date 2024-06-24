Росіяни атакували Чернігівщину "Шахедом": пошкоджені будинки та крамниці

Армія РФ вночі 24 червня атакувала Чернігівську область ударним безпілотником, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Чернігівської обладміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу Shahed у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради" , — розповів він.

За попередніми даними, поранених немає.

Як повiдомлялось, у ЗСУ спростували повну окупацію Новоолександрівки на Донеччині.