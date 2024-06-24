Росіяни атакували Чернігівщину "Шахедом": пошкоджені будинки та крамниці
Армія РФ вночі 24 червня атакувала Чернігівську область ударним безпілотником, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Чернігівської обладміністрації В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу Shahed у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради", — розповів він.
За попередніми даними, поранених немає.
Як повiдомлялось, у ЗСУ спростували повну окупацію Новоолександрівки на Донеччині.