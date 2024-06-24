WSJ: Морские беспилотники Sea Baby оснастили дистанционными минами

Благодаря тому, что морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, СБУ поразила по меньшей мере четыре российских корабля. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal, сообщает Лига.net.

Издание пишет – после первых применений Украиной морских дронов, россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников.

Тогда команда главы СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладка морских мин, отметили журналисты.

Это было сделано с помощью "донных мин", которые изготовлены из пластика и весят около 180 кг – их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководьем.

По данным журналистов, в течение полутора месяцев профильная команда Малюка отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить Sea Baby для установки двух мин.

14 сентября "Самум", ракетный корвет, подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме: "Судно до сих пор на ремонте в сухом доке".

Издание отметило, что в течение следующих недель Sea Baby курсировали, преодолев более 4800 км, заложив еще около 15 мин.

Во время одного из рейсов обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор" дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно, пишут журналисты со ссылкой на слова бригадного генерала СБУ Ивана Лукашевича, который известен под позывным Хантер.

Издание отметило, что 11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил борт – он шел в порт для технического обслуживания. 13 октября катер был перенаправлен на ремонт в другой порт, но во время выхода из Севастопольской бухты наткнулся на мину.

Журналисты утверждают – большой буксир, отправленный для его спасения, также наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

WSJ отметило, что несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль "Владимир Козицкий", один из двух, которые находятся на службе в России.

По информации журналистов, дистанционное минирование – это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.