Китай хочет создать многомиллиардный фонд для спасения финкомпаний

Правительство Китая планирует создать фонд помощи на сумму почти 14 миллиардов долларов для спасения проблемных финансовых учреждений, чтобы избежать финансового кризиса, спровоцированного спадом на рынке недвижимости.﻿ Об этом пишет Nikkei Asia, сообщает Экономическая правда.

Сообщается, что завтра, 25 июня, состоится заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, где будет обсуждаться законопроект о создании фонда.

Фонд в основном будет собирать средства от финансовых предприятий, таких как банки и компании, предоставляющие платежные услуги.

Благодаря участию финансовых учреждений китайское правительство рассчитывает уменьшить нагрузку на государственный бюджет и одновременно укрепить систему социальной защиты.

Предполагается, что в конечном итоге фонд будет иметь более 100 миллиардов юаней (13,77 млрд долл) капитала.

В случае чрезвычайной ситуации Народный банк Китая может также с помощью низкопроцентных кредитов увеличить размер фонда.

В сообщении отмечают, что принять данный законопроект планируют до конца 2024 года.