ЕС официально принял 14-й пакет санкций против России (Обновлено)

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Эти меры направлены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход санкций ЕС.

Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Санкций ЕС включают меры против российского сжиженного газа. В частности, с целью обеспечения того, чтобы объекты ЕС не использовались для перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, и таким образом уменьшить значительные доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ, ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью осуществления операций по перевалке в третьи страны.

Это касается как перевалки с судна на судно, так и с судна на берег, а также операций по перегрузке, и не влияет на импорт, а лишь на реэкспорт в третьи страны через территорию ЕС. Еврокомиссия будет следить за выполнением и развитием этого решения и может предложить смягчающие меры, если это будет необходимо.

Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строительства СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ". Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее на прошлой неделе.

Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.

Кроме того, по данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа (СПГ) в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".