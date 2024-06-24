Оккупационные "власти" Крыма ввели в Севастополе "режим ЧС"

Оккупационные "власти" Крыма ввели в аннексированном Севастополе "режим чрезвычайной ситуации", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

Соответствующий "указ" опубликовал назначенный Кремлем "глава города" Михаил Развожаев.

Сообщается, что режим ЧС регионального значения вводится до особого распоряжения.

По данным Развожаева по состоянию на вечер 23 июня, в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Утром 24 июня Развожаев сообщил, что "решается вопрос" о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших.

Напомним: