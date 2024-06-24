Окупаційна "влада" Криму ввела в Севастополі "режим НС"

Окупаційна "влада" Криму ввела в анексованому Севастополі "режим надзвичайної ситуації", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

Відповідний "указ" опублікував призначений Кремлем "глава міста" Михайло Развожаєв.

Повідомляється, що режим НС регіонального значення вводиться до особливого розпорядження.

За даними Развожаєва станом на вечір 23 червня, унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Вранці 24 червня Развожаєв повідомив, що "вирішують питання" про транспортування до Москви 15-20 постраждалих.

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