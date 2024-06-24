ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

В четырнадцатый пакет санкций ЕС против России были включены меры против "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФП), разработанной Центральным банком России как аналог системы SWIFT, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС решил запретить использование СПФП.

Субъектам ЕС, которые работают за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФП или эквивалентным специализированным службам.

Кроме того, операторам из ЕС будет запрещено осуществлять транзакции с юридическими лицами, включенными в специальный перечень, которые используют СПФП за пределами России.

Также в новом пакете Совет вводит запрет на транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалют, созданными за пределами ЕС, если эти субъекты способствуют транзакциям, поддерживающим оборонно-промышленную базу России путем экспорта, поставки, продажи, передачи или транспортировки в Россию товаров и технологий двойного назначения, чувствительных предметов, товаров для ведения боевых действий, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, новые санкции ЕС включают меры против российского сжиженного газа. Кроме того, новый пакет направлен против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Как сообщали ранее, новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривает дополнительные инструменты борьбы с обходом имеющихся ограничительных мер.