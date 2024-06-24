Новые санкции ЕС направлены порты "теневого флота" танкеров РФ

Новый пакет санкций, о принятии которого в понедельник объявил Совет ЕС, направлен против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ, сообщает Европейская правда.

Как указано, впервые ЕС принял меры, направленные на конкретные суда, способствующие войне России против Украины.

На эти суда распространяется запрет доступа к портам и запрет на предоставление услуг.

Эти суда могут быть определены по разным причинам, таким как транспортировка военной техники для России, транспортировка украденного украинского зерна, поддержка развития энергетического сектора России, например, через транспортировку компонентов СПГ или перевалку СПГ.

Как подчеркнули в Совете ЕС, эта мера также направлена против танкеров, входящих в состав "теневого флота".