СМИ показали видео последствий удара "Искандеров" по Одессе

В результате утреннего обстрела Одессы 24 июня пострадали склады торговой сети, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Одесская областная прокуратура, "Радио Свобода".

По данным следствия, утром 24 июня вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

В результате атаки пострадали 3 местных жителей, они госпитализированы в больницу.

Повреждены складские помещения торговой сети, а также жилые дома и автомобили, которые находились рядом. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Сотрудница торговой сети рассказала корреспонденту РС, что это уже второе попадание в этот склад.

Что предшествовало: Утром 24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Количество пострадавших уточняется.

Российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К", ПВО помешала одной ракете достичь цели.