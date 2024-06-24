ЗМІ показали відео наслідків удару "Іскандерів" по Одесі

Внаслідок ранкового обстрілу Одеси 24 червня постраждали склади торгівельної мережі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Одеська обласна прокуратура, "Радіо Свобода".

За даними слідства, вранці 24 червня збройні сили РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Внаслідок атаки постраждало 3 місцевих жителів, їх госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходились поруч. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Співробітниця торгівельної мережі розповіла кореспондентці РС, що це вже вдруге влучання в цей склад.

Що передувало: Зранку 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі, було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандерами-К", ППО завадила одній ракеті досягти цілі.