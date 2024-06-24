Новые санкции против РФ: Евросоюз добавил инструменты для борьбы с обходом

Четырнадцатый пакет санкций ЕС против РФ предусматривает дополнительные инструменты борьбы с обходом имеющихся ограничительных мер, сообщает Европейская правда.

В частности, согласно принятому решению, материнские компании из ЕС должны будут прилагать максимум усилий, чтобы их дочерние компании в третьих странах не участвовали в любой деятельности, которая может привести к результату, который санкции пытаются предотвратить.

Также с целью противодействия реэкспорту товаров военного назначения, найденных в Украине, или критически важных для развития российских военных систем, было решено, что операторы из ЕС, которые продают такие товары в третьи страны, должны будут внедрить специальные механизмы, способные выявлять и оценивать риски реэкспорта в Россию и смягчать их.

Указано, что операторы из ЕС, которые передают промышленные ноу-хау для производства товаров военного назначения коммерческим партнерам из третьих стран, теперь должны будут включать в контракты положения, которые будут гарантировать, что такое ноу-хау не будет использовано для товаров, предназначенных для России.

Совет добавил 61 новую компанию в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. К ним будут применены более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты) и были вовлечены в обход торговых ограничений и закупки чувствительных товаров, используемых, например, в производстве беспилотников или оказании материальной поддержки российским военным операциям.

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности: в него добавили определенные станки и некоторые "вездеходы".

Евросоюз также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют усилению российского промышленного потенциала (например, химические вещества, включая марганцевые руды и соединения редкоземельных металлов, пластмассы, землеройную технику, мониторы и электрооборудование), а также дополнительные ограничения на импорт гелия из России.