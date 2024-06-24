Россияне обстреляли Торецк в Донецкой области: погибла женщина

В Донецкой области армия РФ утром 24 июня обстреляла город Торецк, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Укринформ.

"Город попал под удар сегодня около 10 утра. Россияне попали в частный дом — погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина" , - написал глава ОВА.

По его словам, раненого доставили в больницу.

Начальник ОВА призвал жителей прифронтовых городов не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.