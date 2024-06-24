Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: загинула жінка
У Донецькій області армія РФ зранку 24 червня обстріляла місто Торецьк, у результаті одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Укрінформ.
"Місто потрапило під удар сьогодні близько 10-ї ранку. Росіяни влучили у приватний будинок — загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка", - написав очільник ОВА.
За його словами, пораненого доправили у лікарню.
Начальник ОВА закликав жителів прифронтових міст не ризикувати своїм життям та евакуюватись.