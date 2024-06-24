МИД России вызвал посла США в связи с ракетным ударом по Севастополю

Главу дипломатической миссии США в России Линн Трейси вызвали в МИД России в связи с ракетным ударом по оккупированному Севастополю, сообщает Деловая столица.

Трейси объявили "демарш" сообщает BBC.

МИД РФ подчеркнул, что "США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние".

Российский МИД также подчеркнул, что действия Вашингтона, разрешившего удары американским оружием по российской территории, "безнаказанными не останутся".

"Ответные меры обязательно последуют" , — говорится в заявлении МИД.

Напомним, российская ПВО сбила одну из ракет, которая упала на одном из городских пляжей. В результате погибли четыре человека, более 120 получили ранения. Остальные ракеты, по утверждению российских оккупантов, упали в море.