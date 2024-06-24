МЗС Росії викликало посла США у зв'язку з ракетним ударом по Севастополю

Главу дипломатичної місії США в Росії Лінн Трейсі викликали в МЗС Росії у зв'язку з ракетним ударом по окупованому Севастополі, повідомляє Ділова столиця.

Трейсі оголосили "демарш" повiдомляє ВВС.

МЗС РФ підкреслило, що "США, які ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту, поставляючи ЗСУ найсучасніші озброєння, в тому числі ракети ATACMS, що використовувалися проти жителів Севастополя, з касетними бойовими частинами, чиє цілезнавство і введення польотних завдань здійснюються американськими військовими спеціалістами, несуть рівну з київським режимом відповідальність за це злочин".

Російське МЗС також наголосило, що дії Вашингтона, що дозволив удари американською зброєю по російській території, "безкарними не залишаться".

"Заходи у відповідь обов'язково підуть" , — йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, російська ППО збила одну із ракет, яка впала на одному з міських пляжів. В результаті загинули четверо людей, понад 120 отримали поранення. Решта ракет, за твердженням російських окупантів, впала в море.