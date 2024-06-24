В ряде областей увеличили ограничение потребления электричества - "Укрэнерго"

В Днепропетровской области ввели аварийные отключения, в ряде регионов увеличили ограничение потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"В Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений", – говорится в сообщении.

Причиной таких действий является недостаточная эффективность уже применяемых облэнерго мер ограничения потребления.