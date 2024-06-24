У низці областей збільшили обмеження споживання електрики – "Укренерго"

У Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення, у низці регіонів збільшили обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень", – йдеться в повідомленні.

Причиною таких дій є недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.