У низці областей збільшили обмеження споживання електрики – "Укренерго"
У Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення, у низці регіонів збільшили обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
"У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень", – йдеться в повідомленні.
Причиною таких дій є недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.