Оккупанты ударили по Покровску: четверо погибших, 34 человека ранены
Российские войска 24 июня ударили по городу Покровск Донецкой области. Сейчас известно о четырех погибших и 34 раненых.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Среди раненых — двое детей 12 и 13 лет, они находятся в среднем и тяжелом состоянии.
"Россияне выпустили по городу две ракеты Искандер-М — разрушили 1 частный дом и повредили 16. Это — один из самых вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", – сообщил Филашкин.
На месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.