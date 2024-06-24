Оккупанты ударили по Покровску: четверо погибших, 34 человека ранены

Российские войска 24 июня ударили по городу Покровск Донецкой области. Сейчас известно о четырех погибших и 34 раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Среди раненых — двое детей 12 и 13 лет, они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

"Россияне выпустили по городу две ракеты Искандер-М — разрушили 1 частный дом и повредили 16. Это — один из самых вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить" , – сообщил Филашкин.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.