Окупанти вдарили по Покровську: четверо загиблих, 34 людини поранені

Російські війська 24 червня вдарили по місту Покровськ Донецької області. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 34 поранених.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років, вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

"Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16. Це — один із н ﻿ айбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити" , – повідомив Філашкін.

На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.