Окупанти вдарили по Покровську: четверо загиблих, 34 людини поранені
Російські війська 24 червня вдарили по місту Покровськ Донецької області. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 34 поранених.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років, вони перебувають у середньому і тяжкому стані.
"Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16. Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", – повідомив Філашкін.
На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.