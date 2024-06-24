В Никополе увеличилось количество пострадавших из-за российской атаки

От атак оккупантов в понедельник в Никополе получили ранения уже три гражданских человека, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак.

62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно".

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