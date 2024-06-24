В Никополе увеличилось количество пострадавших из-за российской атаки
От атак оккупантов в понедельник в Никополе получили ранения уже три гражданских человека, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак.
62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно".
Предыстория:
- Утром Лысак сообщил, что в воскресенье оккупанты продолжали бить по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе. Пострадала 66-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.