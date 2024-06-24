У Нікополі збільшилася кількість постраждалих через російську атаку
Від атак окупантів у понеділок у Нікополі отримали поранення вже три цивільні людини, повідомляє Українська правда.
Про це гововорить повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.
"У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак.
62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно".
Передісторія:
- Вранці Лисак повідомив, що у неділю окупанти продовжували бити по Нікопольщині з артилерії і дронами-камікадзе. Постраждала 66-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості.