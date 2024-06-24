У Нікополі збільшилася кількість постраждалих через російську атаку

Від атак окупантів у понеділок у Нікополі отримали поранення вже три цивільні людини, повідомляє Українська правда.

Про це гововорить повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

"У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак.

62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно".

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