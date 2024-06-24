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У Нікополі збільшилася кількість постраждалих через російську атаку

У Нікополі збільшилася кількість постраждалих через російську атаку
Фото: Дніпропетровської ОДА

Від атак окупантів у понеділок у Нікополі отримали поранення вже три цивільні людини, повідомляє Українська правда.

Про це гововорить повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

"У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак.
62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно".

Передісторія:

  • Вранці Лисак повідомив, що у неділю окупанти продовжували бити по Нікопольщині з артилерії і дронами-камікадзе. Постраждала 66-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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