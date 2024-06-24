Украина в ожидании средств от партнеров. Поможет ли это гривне

Украина в ближайшее время ожидает поступление сразу нескольких крупных сумм из-за рубежа. 1,5 млрд евро как часть доходов от замороженных российских активов обещают выделить уже на следующей неделе. Еще 1,9 млрд евро кредита в июле ожидается в рамках программы Ukraine Facility. И наконец, 2,5 млрд долларов США Украина может получить от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF).

Казалось бы, поступление таких крупных сумм в украинский бюджет неминуемо приведет к укреплению национальной валюты, и мы увидим снижение курса доллара к гривне хотя бы до уровня 40,00 гривен. Однако, этого не происходит. Почему гривна не может укрепиться?

На самом деле, ситуация далеко не такая радужная, как может показаться на первый взгляд. В настоящее время действует сразу несколько факторов, работающих против гривны и ее устойчивости. Что же это за факторы? Первый – тот факт, что в июне Украине не удалось договориться с иностранными инвесторами о реструктуризации части внешнего долга. Дело в том, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета собственников еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины. Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года. Пока инвесторов не заинтересовали условия, предложенные Украиной. Переговоры продолжатся, но если они будут неудачными, в августе страну ждет дефолт. Да, технический дефолт переживали не раз, но теперь все будет «по-серьезному».

Второй – катастрофическая нехватка денег в бюджете, в частности, на финансирование обороны. Война продолжается, «съедая» не только человеческие судьбы, но и миллиарды гривен ежедневно. Финансировать войну можно только из госбюджета, а он далеко не резиновый. Для того, чтобы наполнить его за счет таможенных акцизов и сборов Национальный банк уже отпустил курс гривны и запустил процесс «плавной девальвации». Но этого мало. И вот председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсирует грядущее повышение налогов. Например, хотят повысить военный сбор с 1,5 до 5%.

Третий – постоянная непрекращающаяся нагрузка на валютный рынок в виде растущего спроса на иностранную валюту, которой не хватает. На прошлой неделе НБУ продал с помощью валютных интервенций 722,8 млн долларов. А всего с начала года объем проданной Нацбанком валюты превысил 13,6 млрд долларов. Как следствие, мы два месяца подряд (за апрель и за май) наблюдаем снижение размера золотовалютных резервов. И, скорее всего, снижение будет зафиксировано и по итогам июня.

Что будет с долларом

В создавшейся ситуации Национальный банк ухитряется поддерживать хотя бы видимую стабильность курса, при первой удобной возможности помогая гривне вырасти хотя бы на несколько копеек. Так, на прошлой неделе котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке снижались до отметки 40,40 грн на позиции «бид» (покупка) и 40,48 грн на позиции «оффер» (продажа).

Но уже сегодня доллар вырос до 40,595/40,65 грн, полностью нивелировав все достигнутое ранее. Вслед за безналичным совершает резкие колебания и наличный курс. Ровно неделю назад, в понедельник 17 июня, оптовые обменные пункты столицы продавали доллар по 40,98-41,00 грн. К пятнице его цена снизилась на 20 копеек, до 40,80 грн, а сегодня вновь пошла вверх и к обеду поднялась почти до 40,90 грн.

Как видим, надеяться на дешевый доллар в ближайшей перспективе не стоит. Национальный банк заинтересован в том, чтобы гривна дешевела, но плавно и без резких скачков. Чтобы можно было хотя бы примерно спрогнозировать, какой курс нас ждет к концу года. Для этого и будет использована часть поступающих в страну валютных ресурсов. Остальное пойдет на выплату непрерывно растущих долгов. До конца июня, по мнению аналитиков портала «Курс Украины», курс доллара будет колебаться в пределах 40,70-41,30 грн. А уже в июле медленный рост может продолжиться.