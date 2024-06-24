Жители оккупированных территорий должны обратиться в ПФУ для продолжения субсидий

Жители в районах активных боевых действий и временно оккупированных территорий, которые получают для продолжения получения субсидий и льгот должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).﻿ Со ссылкой на пресс-службу ПФУ, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что получатели жилищных субсидий и льгот, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы, - для продолжения получения выплат с 1 июля 2024 года нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и документами.

Обратиться в орган Фонда можно одним из способов: