Жителі окупованих територій мають звернутися до ПФУ для продовження субсидій

Жителі в районах активних бойових дій та тимчасово окупованих територій, які отримують для продовження отримання субсидій та пільг мають звернутись до органів Пенсійного фонду України (ПФУ).﻿ З посиланням на пресслужбу ПФУ, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що одержувачі житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, – для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутись до ПФУ із відповідною заявою та документами.

Звернутись до органу Фонду можна в один із способів:

через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштовим відправленням – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Додається, що нагадування цільовій аудиторії розміщено в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (розділ "Мої повідомлення" – рубрика "Індивідуальні повідомлення").