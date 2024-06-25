Основатель WikiLeaks Ассанж заключил сделку с США: избежит заключения

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов, сообщает Украинская правда.

Соглашение с Министерством юстиции позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.

Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США. Соглашение о признании вины засчитает это время, что позволит Ассанжу немедленно вернуться в Австралию, его родную страну.

Это соглашение еще должно быть утверждено федеральным судьей.

Ассанжу предъявлено 18 пунктов обвинительного заключения 2019 года за его предполагаемую роль в нарушении, что предусматривает максимальное наказание до 175 лет заключения, хотя вряд ли он будет приговорен к этому сроку в полном объеме.

Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Американские чиновники утверждали, что Ассанж склонил Мэннинг к получению тысяч страниц нефильтрованных американских дипломатических телеграмм, которые потенциально угрожали конфиденциальным источникам, отчетов о важной деятельности, связанной с войной в Ираке, и информации о заключенных в тюрьме Гуантанамо.

Президент Джо Байден в последние месяцы намекал на возможную сделку, на которой настаивают австралийские чиновники, чтобы вернуть Ассанжа в Австралию.

Чиновники ФБР и Министерства юстиции выступают против любой сделки, которая не предусматривает признания Ассанжа виновным в совершении тяжких преступлений, сообщили CNN люди, информированные по этому вопросу.

В прошлом месяце британский суд постановил, что Ассанж имеет право подать последнюю апелляцию на экстрадицию в США, что стало победой в его многолетней борьбе за то, чтобы избежать преследования в Соединенных Штатах за совершенные им преступления.