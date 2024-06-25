Госдеп: Усиление санкций эффективнее, чем признание РФ спонсором терроризма

Государственный департамент США прокомментировал предложение сенаторов признать Россию государством-спонсором терроризма после того, как кремлевский правитель Владимир Путин подписал соглашение о партнерстве с КНДР. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

По его словам, в Госдепе считают, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия.

"И поэтому мы продолжаем принимать такие меры, накладывая санкции на российских чиновников, российские компании, вводя экспортный контроль, который ослабляет российскую военную машину, и мы будем продолжать делать эти шаги" , – отметил представитель Госдепа.

Кроме того, как указал Миллер, признание РФ государством-спонсором терроризма может иметь ряд негативных последствий.

Он добавил, что США обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе действиями России, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

"И мы будем продолжать давать это понять и продолжать работать с нашими союзниками в регионе, чтобы отреагировать на это" , – резюмировал Миллер.

Напомним, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект, который предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве с Северной Кореей и углубления военного сотрудничества.

Государственный департамент США несет ответственность за признание стран государствами-спонсорами терроризма. Однако, несмотря на давление Конгресса и призывы Украины, до сих пор Госдеп не пошел на этот шаг.