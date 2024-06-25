В Одесской области пограничники задержали рекордное количество уклонистов

В Одесской области пограничники задержали рекордное количество "желающих" незаконно попасть за границу мужчин, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

В ходе реализации оперативной информации, в селе Обжилы Подольского района 21 июня правоохранители остановили "кортеж" в составе 4-х микроавтобусов вместе с сопровождающим впереди внедорожником, водитель и пассажир, которого играли роль наблюдателей. Всего фигуранты уголовного дела пытались доставить к государственной границе 47 мужчин призывного возраста из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Как установили правоохранители, дельцы осуществляли сбор "клиентов" с помощью телеграмм-каналов и телеграмм-аккаунтов. Деньги им перечислялись на различные криптокошельки, а цена услуги составляла от 5 тысяч до 18,5 тысяч долларов США с человека.

Некоторые доверчивые пользователи услуг платили сразу, а некоторые успели заплатить аванс в половину стоимости заявленной суммы. При этом каких-либо гарантий от незаконных перевозчиков они не имели. Бусы не были приспособлены для перевозки людей, мужчинам пришлось ехать, мягко говоря, не в комфортных условиях - на матрасах прямо на полу около 100 км, отмечают пограничники.

Сейчас продолжаются следственные действия. Транспортные средства и другие орудия противоправной деятельности изъяты. Лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности.

Операцию проводили пограничники Подольского отряда совместно с оперативниками Южного регионального управления ГПСУ, сотрудниками СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры в рамках открытого уголовного производства по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".