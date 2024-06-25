На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість ухилянтів

На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість "бажаючих" незаконно потрапити за кордон чоловіків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Держприкордонслужба.

В ході реалізації оперативної інформації, в селі Обжили Подільського району 21 червня правоохоронці зупинили "кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком, водій та пасажир, якого відігравали роль спостерігачів. Усього фігуранти кримінальної справи намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Як встановили правоохоронці, ділки здійснювали збір "клієнтів" за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з людини.

Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників вони не мали. Буси не були пристосовані для перевезення людей, чоловікам довелося їхати, м’яко кажучи, не в комфортних умовах - на матрацах прямо на підлозі близько 100 км, зазначають прикордонники.

Наразі тривають слідчі дії. Транспортні засоби та інші знаряддя протиправної діяльності вилучено. Осіб буде притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Операцію проводили прикордонники Подільського загону спільно з оперативниками Південного регіонального управління ДПСУ, співробітниками СБУ та слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури в рамках відкритого кримінального провадження за ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"