Украина сегодня официально начнет переговоры о членстве в ЕС

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится межправительственная конференция Украина-ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Европейская правда.

Как известно, 21 июня Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 16:30 по киевскому времени, с Молдовой – на 19:00.

Накануне европейский дипломат рассказал, что конференция будет состоять из трех частей: вступительные слова, включая видеообращения; вступительное заявление Бельгии как страны, председательствующей в ЕС; а также заявление Украины, третья часть будет предусматривать выступления и замечания государств-членов.

Делегацию Украины будет возглавлять вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, европейскую – глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Также во вторник, 25 июня, Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.