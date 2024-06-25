Україна сьогодні офіційно розпочне переговори про членство в ЄС

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться міжурядова конференція Україна-ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Як відомо, 21 червня Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.

Міжурядова конференція з Україною запланована на 16:30 за київським часом, з Молдовою – на 19:00.

Напередодні європейський дипломат розповів, що конференція складатиметься з трьох частин: вступні слова, включно з відеозверненнями. вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС, а також заява України, третя частина передбачатиме виступи і зауваження держав-членів.

Делегацію України буде очолювати віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, європейську – очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

Також у вівторок, 25 червня, Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС.