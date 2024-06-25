Грузию пригласили на саммит НАТО несмотря на закон об "иноагентах"

Грузия получила приглашение принять участие в партнерских мероприятиях на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.﻿ Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Во время пресс-конференции О'Брайен осудил законопроект правящей партии "Грузинская мечта", который некоторые оппоненты называют "российским законом".

"Насилие против деятелей оппозиции, насилие против гражданского общества, московский закон об иностранных агентах, а также очевидное решение отдать новый порт китайской компании несовместимы с желанием присоединиться к международным организациям, учрежденным США и ЕС" , - отметил О'Брайен.

В то же время О'Брайен заявил, что народ Грузии стремится к интеграции в ЕС и НАТО.

"Мы хотим, чтобы они поняли, что путь, которым они идут, и риторика, которую они используют в отношении Запада, несовместимы с тем, чего хотят 80 процентов граждан Грузии. Мы стараемся как можно четче объяснить, что есть способ отступить от пути, который они выбрали" , - сказал О'Брайен.

О'Брайен отметил, что все страны-партнеры НАТО были приглашены на саммит Альянса 9-11 июля в Вашингтоне и добавил, что ключевыми приоритетами саммита являются "укрепление альянса, партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе и успех Украины".

Грузинский закон об "иноагентах"

28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически приняв его. Это вызвало возмущение западных партнеров и массовые протесты среди населения Грузии, ведь данный закон фактически аналогичен тому, что действует в РФ.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейская перспектива Грузии будет отменена, если власти этой страны продолжат свою политику.