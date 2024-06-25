Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилой застройке в Харькове

25 июня российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилой застройке одного из крупнейших районов Харькова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы.

Прямая речь Терехова:

"Удар пришелся по жилой застройке одного из крупнейших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома".

В 10.14 председатель Харьковской ОВА сообщил о серии взрывов в городе. Накануне воздушники писали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях.