Окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловій забудові у Харкові

25 червня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловій забудові одного з найбільших районів Харкова, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер міста Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили.

Пряма мова Терехов:

"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки".

О 10.14 голова Харківської ОВА повідомив про серію Вибухів у місті. Напередодні повітряники писали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині.